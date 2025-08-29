29 Agosto 2025

SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

Giovanni Sebastio 29 Agosto 2025
TARANTO- Questa mattina conferenza stampa a Palazzo di città a Taranto per la presentazione della nuova Società Sportiva Taranto che giocherà nel prossimo campionato di eccellenza Puglese.

