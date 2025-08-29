SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

TARANTO- Questa mattina conferenza stampa a Palazzo di città a Taranto per la presentazione della nuova Società Sportiva Taranto che giocherà nel prossimo campionato di eccellenza Puglese. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Sebastio See author's posts Tags: ss taranto Continue Reading Previous Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano potrebbe interessarti anche Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano 29 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe 29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori” 29 Agosto 2025 Roberto Chito Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà” 29 Agosto 2025 Dante Sebastio Ufficiale: Matera CdS, arriva il ritorno di Picci in attacco 29 Agosto 2025 Roberto Chito Eccellenza: Il Polimnia presenta la squadra e lo staff ai tifosi 29 Agosto 2025 Claudia Carbonara
potrebbe interessarti anche
Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano
Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe
Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori”
Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”
Ufficiale: Matera CdS, arriva il ritorno di Picci in attacco
Eccellenza: Il Polimnia presenta la squadra e lo staff ai tifosi