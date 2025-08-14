14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Giuseppe Lafratta

SS Taranto, la Juniores si raduna lunedì 18 agosto al “Vivere Solidale”

Redazione 14 Agosto 2025
centered image

Il settore giovanile della Società Sportiva Taranto si prepara a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-2026 con il raduno della Juniores, fissato per le 17.00 di lunedì 18 agosto al Centro Sportivo “Vivere Solidale” nel quartiere Paolo VI di Taranto.

L’appuntamento rappresenta il primo passo verso una nuova annata calcistica, sotto il segno della programmazione e dell’attenzione ai giovani talenti. Per partecipare al raduno sarà obbligatorio essere muniti di certificato medico agonistico in corso di validità, oppure di nulla osta in caso di atleti già tesserati con altre società.

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi, è possibile contattare i referenti: F. Ancona al numero 380 742 1054 e G. Patruno al numero 347 060 9640.

Il raduno Juniores sarà un momento fondamentale per cominciare a costruire la rosa e gettare le basi per una stagione che si preannuncia ricca di impegno, entusiasmo e ambizione.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Altamura, sfuma l’obiettivo Borello: l’attaccante firmerà con il Giugliano

14 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti

14 Agosto 2025 Roberto Chito

L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Ufficiale: Matera CdS, è Santoruvo il tecnico dei biancoazzurri

14 Agosto 2025 Roberto Chito

Blitz del Francavilla in Sinni per Scaringella

14 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Nuovo rinforzo per l’Heraclea: ufficiale Farès Ben Rahem

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

UDC Puglia: “Agricoltura in ginocchio, servono scelte coraggiose”

14 Agosto 2025 Redazione

Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, pedone investito in via Buccari: donna di 52 anni in ospedale

14 Agosto 2025 Massimo Todaro