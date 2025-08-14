SS Taranto, la Juniores si raduna lunedì 18 agosto al “Vivere Solidale”

Il settore giovanile della Società Sportiva Taranto si prepara a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-2026 con il raduno della Juniores, fissato per le 17.00 di lunedì 18 agosto al Centro Sportivo “Vivere Solidale” nel quartiere Paolo VI di Taranto.

L’appuntamento rappresenta il primo passo verso una nuova annata calcistica, sotto il segno della programmazione e dell’attenzione ai giovani talenti. Per partecipare al raduno sarà obbligatorio essere muniti di certificato medico agonistico in corso di validità, oppure di nulla osta in caso di atleti già tesserati con altre società.

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi, è possibile contattare i referenti: F. Ancona al numero 380 742 1054 e G. Patruno al numero 347 060 9640.

Il raduno Juniores sarà un momento fondamentale per cominciare a costruire la rosa e gettare le basi per una stagione che si preannuncia ricca di impegno, entusiasmo e ambizione.

