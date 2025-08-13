13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

SS Taranto, i tifosi scelgono il nuovo logo: al via il voto online

Anthony Carrano 13 Agosto 2025
centered image

La SS Taranto Calcio lancia un’iniziativa destinata a entrare nella storia del club: sarà il pubblico a decidere quale sarà il nuovo simbolo ufficiale della squadra.

A partire da oggi, sul sito www.sstarantocalcio.it, è possibile visualizzare le proposte grafiche in gara e indicare con un click la propria preferenza. L’iniziativa, voluta dalla nuova proprietà Finlad di Sebastiano e Vito Ladisa, segna un passo importante nel rafforzare il legame con la tifoseria, coinvolgendola in una scelta che accompagnerà il club nelle prossime stagioni.

Il logo che riceverà il maggior numero di voti diventerà l’emblema ufficiale, destinato a campeggiare sulle maglie, sui materiali e nella comunicazione rossoblù. I sostenitori avranno tempo fino al 22 agosto per esprimere la propria preferenza

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

13 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, affidato a Giuseppe La Fratta il settore giovanile

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Ugento, ufficiale l’arrivo del centrale difensivo Sem Kamana

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Virtus Francavilla, 2-0 alla Gelbison nell’amichevole di fine ritiro

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, Danucci: “Tifosi, stateci vicino per traguardi importanti”

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

potrebbe interessarti anche

Bari, calo prenotazioni locali a Ferragosto: -30%

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, migliora l’erba di parco 2 giugno. Ma non basta

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

13 Agosto 2025 Roberto Chito