SS Taranto, i tifosi scelgono il nuovo logo: al via il voto online

La SS Taranto Calcio lancia un’iniziativa destinata a entrare nella storia del club: sarà il pubblico a decidere quale sarà il nuovo simbolo ufficiale della squadra.

A partire da oggi, sul sito www.sstarantocalcio.it, è possibile visualizzare le proposte grafiche in gara e indicare con un click la propria preferenza. L’iniziativa, voluta dalla nuova proprietà Finlad di Sebastiano e Vito Ladisa, segna un passo importante nel rafforzare il legame con la tifoseria, coinvolgendola in una scelta che accompagnerà il club nelle prossime stagioni.

Il logo che riceverà il maggior numero di voti diventerà l’emblema ufficiale, destinato a campeggiare sulle maglie, sui materiali e nella comunicazione rossoblù. I sostenitori avranno tempo fino al 22 agosto per esprimere la propria preferenza

