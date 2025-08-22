22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto

SS Taranto Calcio, ecco il logo vincitore scelto dai tifosi rossoblù

Massimo Todaro 22 Agosto 2025
centered image

Il Taranto Calcio ha un nuovo logo: i tifosi hanno scelto lo Stemma 6 con il 40,1% dei voti

La SS Taranto Calcio ha ufficialmente un nuovo logo, scelto direttamente dai tifosi attraverso la consultazione online conclusa il 22 agosto 2025. A imporsi è stato lo Stemma 6, che ha ottenuto il 40,1% delle preferenze con 5.352 voti, seguito dallo Stemma 7 con il 27,6% (3.684 voti) e dallo Stemma 2 con l’8,6% (1.153 voti).

Un risultato che conferma il forte legame tra la città, la sua tifoseria e i colori rossoblù, come sottolineato dal presidente Vito Ladisa: “Cari tifosi rossoblù, cuore pulsante del Taranto Calcio, oggi è un giorno che rimarrà scolpito nei nostri cuori. Abbiamo scelto il nuovo logo della nostra amata squadra, e non è stato deciso in una stanza chiusa, ma da voi, dai nostri sostenitori fedeli. È il vostro amore che ora brilla in ogni linea e in ogni colore, rappresentando l’essenza stessa del Taranto: resiliente, fiero, indomito come il mare che bagna le nostre coste”.

Ladisa ha ricordato come il nuovo emblema non sia solo un marchio grafico, ma un simbolo di identità collettiva e di valore per l’intero club: “Un logo è il ponte che collega generazioni di tifosi, rafforza l’identità del club e aumenta il valore del marchio, non solo dal punto di vista economico ma soprattutto emotivo. È un investimento nel nostro DNA, un patto rinnovato tra squadra e comunità”.

La società ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione con entusiasmo e passione, contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia rossoblù. Il nuovo logo accompagnerà d’ora in avanti il cammino del Taranto, dentro e fuori dal campo, come simbolo di appartenenza e orgoglio cittadino.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Brindisi FC, buon test contro lo Squinzano

21 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Foggia, preso il portiere Magro in prestito dall’Hellas Verona

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, idea Luca Di Modugno per la fascia

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

A Potenza la 5a edizione del torneo di beach volley “Marco e Marisol”

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Audace Cerignola, Vitale ha firmato fino al 2028

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

SS Taranto Calcio, ecco il logo vincitore scelto dai tifosi rossoblù

22 Agosto 2025 Massimo Todaro

Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Trani, emissioni sonore oltre i limiti: locale sul lungomare chiuso dalla polizia

22 Agosto 2025 Maria Fiorella

Laghi di Monticchio: il prossimo set naturale di Imma Tataranni che incanta l’Italia

22 Agosto 2025 Michael Logrippo