SS Taranto Calcio, ecco il logo vincitore scelto dai tifosi rossoblù

La SS Taranto Calcio ha ufficialmente un nuovo logo, scelto direttamente dai tifosi attraverso la consultazione online conclusa il 22 agosto 2025. A imporsi è stato lo Stemma 6, che ha ottenuto il 40,1% delle preferenze con 5.352 voti, seguito dallo Stemma 7 con il 27,6% (3.684 voti) e dallo Stemma 2 con l’8,6% (1.153 voti).

Un risultato che conferma il forte legame tra la città, la sua tifoseria e i colori rossoblù, come sottolineato dal presidente Vito Ladisa: “Cari tifosi rossoblù, cuore pulsante del Taranto Calcio, oggi è un giorno che rimarrà scolpito nei nostri cuori. Abbiamo scelto il nuovo logo della nostra amata squadra, e non è stato deciso in una stanza chiusa, ma da voi, dai nostri sostenitori fedeli. È il vostro amore che ora brilla in ogni linea e in ogni colore, rappresentando l’essenza stessa del Taranto: resiliente, fiero, indomito come il mare che bagna le nostre coste”.

Ladisa ha ricordato come il nuovo emblema non sia solo un marchio grafico, ma un simbolo di identità collettiva e di valore per l’intero club: “Un logo è il ponte che collega generazioni di tifosi, rafforza l’identità del club e aumenta il valore del marchio, non solo dal punto di vista economico ma soprattutto emotivo. È un investimento nel nostro DNA, un patto rinnovato tra squadra e comunità”.

La società ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione con entusiasmo e passione, contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia rossoblù. Il nuovo logo accompagnerà d’ora in avanti il cammino del Taranto, dentro e fuori dal campo, come simbolo di appartenenza e orgoglio cittadino.

