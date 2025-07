Squinzano, rinforzo in difesa: arriva l’esperto Fruci

Lo Squinzano Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele Fruci, difensore classe 1988 con un lungo percorso nel calcio dilettantistico italiano. Mancino di ruolo, Fruci vanta esperienze in diverse squadre tra Serie D ed Eccellenza, tra cui Pescara, Brindisi, Chieti, Martina, Gallipoli e Galatina.

Il nuovo innesto rappresenta un rinforzo per il reparto difensivo della formazione salentina in vista della prossima stagione.

Ecco le prime parole di Fruci rilasciate ai canali ufficiali del club: ”Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa squadra e di rappresentare una città che vive il calcio con una passione autentica. Non vedo l’ora di dare tutto in campo per questi colori. Un saluto speciale a voi, tifosi: ci vediamo allo stadio!”

