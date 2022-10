SQUINZANO – Il senso civico di un cittadino di Squinzano l’ha portato a segnalarci un potenziale pericolo per auto, bici e moto che transitano sul cavalcavia che si trova tra Squinzano e Torchiarolo, dove le lastre che coprono l’unione del ponte si stanno alzando, in diverse punti, in altre sono staccate e le viti che le tengono fissate sono scoperte.

Un punto di passaggio per molti che volgiano andare nei paesi limitrofi o a brindisi e per questo già mesi fa aveva segnalato il problema al Comune, ma fino ad ora non è stato risolto e ora, questo cittadino, spera che con quest’ennesima segnalazione chi di dovere possa intervenire.