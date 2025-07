Squinzano e il Conservatorio Tito Schipa insieme per la tradizione bandistica

Squinzano rinnova il suo legame con la musica e le radici bandistiche che l’hanno resa celebre in tutta Italia. Nei giorni scorsi, infatti, è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e l’Amministrazione comunale di Squinzano, con l’obiettivo di dare nuova linfa al patrimonio musicale cittadino e promuovere eventi di qualità.

L’accordo nasce su proposta del vicedirettore del Conservatorio, Giuseppe Spedicati, e sancisce un’alleanza strategica tra la più importante istituzione musicale del territorio e il Comune che, con una visione lungimirante, intende riaffermare Squinzano come “Città della Musica”.

Squinzano vanta una tradizione bandistica di assoluto prestigio, legata indissolubilmente al nome dei Maestri Abbate, figure che hanno contribuito a costruire un repertorio di altissimo livello e a diffondere la cultura musicale ben oltre i confini regionali.

«La nostra missione trova linfa vitale nel legame profondo con il territorio, nella sua storia e nelle sue radicate tradizioni musicali – ha dichiarato il Presidente del Conservatorio Tito Schipa, Luigi Puzzovio –. In stretta sinergia con le istituzioni locali, ci sentiamo fortemente impegnati nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio culturale».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Squinzano, Mario Pede, che ha sottolineato come il suo Comune sia «orgogliosamente il primo della Provincia di Lecce ad aver attuato un protocollo d’intesa con il Conservatorio Tito Schipa per rafforzare il proprio patrimonio musicale, legato alla celebre banda da giro e ai Maestri Abbate. Questa intesa rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio di Squinzano come Città della Musica».

A rimarcare il valore culturale dell’iniziativa è intervenuto anche il Direttore del Conservatorio, Corrado De Bernart: «I Maestri Abbate rappresentano una delle espressioni più alte della tradizione bandistica pugliese. Il Conservatorio riconosce in questa eredità un esempio luminoso di eccellenza formativa e artistica, radicata nel territorio e proiettata verso il mondo».

Con questo accordo, il Conservatorio Tito Schipa e il Comune di Squinzano pongono le basi per una collaborazione che punta a preservare e rinnovare un’identità culturale preziosa, promuovendo iniziative e progetti in grado di coinvolgere nuove generazioni di musicisti e appassionati.

