Distrutto il portone d’ingresso della palazzina in cui abita Maurizio Scardia, avvocato e politico di Squinzano. Ignoti hanno mandato in frantumi il vetro. Sul posto sono giunti i carabinieri all’alba dopo che il vicino di casa di Scardia si è accorto di quanto accaduto nella notte. Si sospetta che il gesto compiuto sia un atto intimidatorio nei confronti di Scardia, noto soprattutto per il suo impegno contro la mafia e in passato destinatario di altri atti intimidatori. Al vaglio degli inquirenti filmati delle telecamere presenti in zona.