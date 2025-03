Squinzano, cento dosi di cocaina nascoste: arrestato 20enne

E’ stato fermato dai carabinieri di Squinzano (Lecce) mentre era alla guida di un’utilitaria senza patente, perché mai conseguita. Nel corso della perquisizione, personale e al veicolo, i militari hanno scoperto che il 20enne aveva nascosto 14 dosi di cocaina in una delle scarpe. Altre 80 ‘cipollette’ di cocaina, per un peso complessivo di circa 36 grammi, erano nascoste in un sacchetto all’interno del vano porta oggetti situato vicino alla leva del cambio. Per questo il giovane, originario della Romania ma da anni residente in Italia, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno trovato anche una somma di denaro superiore a 450 euro in banconote di vario taglio, ritenuta presunto provento di una possibile attività di spaccio. (ANSA)

