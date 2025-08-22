Squalifica fino al 15 settembre per Strambelli e Di Jeva dopo la rissa

Dopo la rissa nell’amichevole tra Barletta e Canosa, sono arrivate le sanzioni disciplinari: il giudice sportivo ha iinflitto la squalifica fino al 15 settembre a Nicola Strambelli (Canosa) e Stefano Di Jeva (Barletta).

Il provvedimento è arrivato a seguito del referto arbitrale e delle segnalazioni relative al parapiglia scoppiato durante la partita.

Sia il Barletta che il Canosa dovranno dunque fare a meno di due pedine importanti fino a metà settembre, quando le squalifiche verranno meno e i giocatori potranno tornare a disposizione delle rispettive squadre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author