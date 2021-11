BRINDISI – La squadra della New Basket Brindisi costretta a ritardare la partenza per Bologna dove l’attende una sfida importante sul parquet felsineo. Giocatori, tecnici e dirigenti sono stati bloccati nell’aeroporto di Brindisi perché l’aereo sul quale doveva imbarcarsi ha avuto un problema di natura tecnica. Il decollo era previsto per le 14.15 di oggi, ma dopo quasi due ore ancora nulla di fatto. Sicuramente un imprevisto che non agevola una trasferta così delicata.