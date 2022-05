Non è tutto oro ciò che luccica e se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore, anche perché oggi è il giorno del CdA. Nessuno vieta però ai tifosi salentini di sognare in grande e pensare che qualche facoltoso personaggio che arriva da oriente abbia messo gli occhi sul Lecce calcio. Raffi Ahmad è un personaggio poliedrico che spazia dalla musica, al cinema passando per lo spettacolo, fino ad arrivare al mondo dello sport in cui è proprietario di due società: Rans Pik Baketball, una squadra di basket militante nel campionato indonesiano, i Ran Cilegon FC, formazione che quest’anno è andata ad un passo dal titolo nel proprio campionato perso in finale contro i Persis. Non solo sport ma anche motori con il Pertamina Mandalika Sag Team, una scuderia protagonista nel campionato di Moto 2. Una carriera a dir poco particolare Raffi Ahmad non è il solito imprenditore ma è un personaggio del mondo dello spettacolo, con presenze anche in alcuni film e Soap Opera. Ora ci sarà da capire che cosa ha ac he fare questa figura con il nostro calcio e con la società giallorossa. Nel suo post scrive, rivolgendosi ai suoi 62 milioni di follower: “visitante il profilo del Lecce, commentate questo post, il post delle Lecce e non vi dimenticate di seguire la loro pagina Instagram. Scrivi nei commenti cosa stiamo facendo”. Quello che si può definire il Fedez d’Indonesia sembra aver puntato il Lecce, ora c’è da capire cosa ci sia di vero e soprattutto di possibile all’orizzonte. Intanto tra i commenti del suo post c’è chi teme che possa esportare i talenti del calcio indonesiano in Italia.