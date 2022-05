Con un post sul proprio profillo Instagram la soceità giallorossa ha comunicato il rinnovo contrattuale di Baroni.

Il tecnico fiorentino, che aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel corso della mattinata, successivamente ad un incontro con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera ha raggiunto l’accordo con il club per continuare a guidare la squadra anche nel corso del prossimo anno in cui il Lecce sarà protagonista nella massima serie. Il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il 30 giugno 2023. La scelta è legata alla volontà di dare continuità ad un progetto che quest’anno si è dimostrato vincente. I numeri di questo campionato di Serie B sono ovviamente inequivocabili e sotto gli occhi di tutti: 71 punti conquistati, 19 vittorie, 14 pareggi e appena 5 sconfitte, secondo miglior attacco del campionato, prima difesa del torneo cadetto con appena 28 reti incassate. Dati rappresentano una riconferma conquistata sul campo da parte di un tecnico che adesso avrà l’opportunità di confrontarsi in A dopo le esperienze complesse vissute con Benevento e Frosinone.