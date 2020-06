Sport | Emiliano firma l’ordinanza, da domani ok al calcetto in Puglia

Condividi

Con un'ordinanza firmata in serata il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano da il via libera, a partire da domani, agli sport di contatto in Puglia

"In tanti aspettavano questa ordinanza- si legge sulla sua pagina Facebook - da domani, 25 giugno, in Puglia sarà consentita la ripresa degli sport di contatto. Gli amanti del calcetto, del basket, della pallavolo, delle arti marziali e di tutti gli altri sport di contatto potranno riprendere a praticare le rispettive attività in base alle linee guida allegate all’ordinanza.

Il provvedimento è stato possibile grazie al basso rischio nell’andamento dell’epidemia nella nostra regione, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute e confermato dall’ultimo report del responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche".