“Sport e territorio” domani a Campo di Mare

Si terrà sabato 5 agosto, sul piazzale Lungomare Adriatico di Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico), la quarta edizione del galà “Sport e territorio”, premio all’impegno sportivo, organizzato dal comitato regionale Puglia e provinciale di Brindisi del CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), ente di promozione sportiva, fondato in Confindustria nel 1954 e riconosciuto dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico).

Nel corso della serata (inizio ore 20.30), voluta dal presidente regionale Angelo Solazzo, saranno premiati dirigenti, atleti e società sportive che hanno dimostrato nell’arco dell’anno il proprio impegno allo sviluppo e alla promozione del messaggio sportivo, oltre ai risultati. “Non sarà solo una festa dello sport, con intervalli di spettacolo di danza e musica leggera, ma sarà l’occasione per far conoscere al pubblico quanti lavorano, a volte nelle retrovie, per raggiungere, non senza qualche difficoltà, importanti traguardi”.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l’organizzazione di questa iniziativa che si svolgerà il 5 agosto all’interno del nostro programma dell’estate – ha esordito Lucia Argentieri, Sindaco di San Pietro Vernotico. L’iniziativa, promossa dal comitato regionale CSA Puglia, dimostra impegno e dedizione nel promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, dando l’opportunità a coloro che hanno superato ostacoli e difficoltà di emergere grazie allo sport. Dimostrate quotidianamente – continua il primo cittadino di San Pietro Vernotico – che l’impegno e la passione possono realmente fare la differenza nella vita di una persona, trasformando le sfide in opportunità di crescita e successo. Credo fermamente che investire nello sport sia investire nel futuro della nostra comunità. Attraverso lo sport – conclude Lucia Argentieri – possiamo costruire una comunità più coesa, più sana e più felice, in cui ogni individuo ha l’opportunità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al benessere collettivo”.

