7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sporcizia e piccioni fuori da uffici Asl: paradosso a Francavilla Fontana

Michele Iurlaro 7 Agosto 2025
centered image

FRANCAVILLA FONTANA – Alcune aree occupate dagli uffici Asl di Francavilla Fontana ostaggio dei piccioni, tra guano e carcasse: situazione paradossale in pieno centro abitato 

 

Michele Iurlaro

