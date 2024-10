Spionaggio, anche l’ex Ilva si rivolgeva all’agenzia sotto inchiesta

Il finanziere in servizio alla Dia di Lecce e il poliziotto bridisino del commissariato di Rho vengono considerati personaggi di primissimo piano nell’inchiesta milanese sullo spionaggio. Per entrambi il pm della DDA di Milano ha chiesto al Tribunale del Riesame l’arresto in carcere, così come per altre undici persone.

