Spinelli: “Un vigile di quartiere per ogni zona di Taranto”

La proposta del candidato al consiglio comunale con la lista civica Lista PER

Nicola Spinelli, candidato al consiglio comunale con la lista civica Lista PER, ha presentato una proposta per rafforzare la sicurezza urbana a Taranto, puntando sull’introduzione del vigile di quartiere in tutte le circoscrizioni della città. L’iniziativa è parte del programma a sostegno della candidatura a sindaco di Bitetti.

Secondo Spinelli, la presenza capillare di agenti di prossimità rappresenterebbe un valido deterrente contro episodi di microcriminalità, in particolare nelle zone periferiche, dove il disagio sociale è spesso più accentuato. “La sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantita a tutti i cittadini”, ha affermato il candidato, sottolineando il crescente numero di furti registrato negli ultimi anni anche nel capoluogo ionico.

“Il vigile di quartiere è un presidio essenziale per un controllo efficace del territorio. La sua presenza contribuisce a trasmettere un senso di protezione e a contrastare atti vandalici e comportamenti incivili”, ha spiegato ancora Spinelli.

La proposta mira a istituire un punto di riferimento stabile in ogni quartiere, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani e persone sole. “Questa figura può raccogliere segnalazioni, ascoltare le problematiche locali e collaborare con le forze dell’ordine e gli uffici comunali per interventi rapidi ed efficaci”, ha aggiunto.

Spinelli ha concluso evidenziando come il presidio fisso nei quartieri rappresenti un primo passo verso una città più vivibile: “La sicurezza nasce dall’ascolto e dalla presenza costante sul territorio”.

