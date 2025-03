Spinelli e Nocco (FdI): “Zampina di Sammichele verso l’Igp, tradizione da valorizzare”

SAMMICHELE DI BARI – La Zampina di Sammichele compie un altro passo verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp). Nei giorni scorsi, i funzionari del Ministero dell’Agricoltura hanno presentato pubblicamente il disciplinare che regolerà il percorso di tutela e valorizzazione di questo prodotto tipico della tradizione pugliese.

All’incontro erano presenti anche le senatrici di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli e Maria Nocco, che hanno espresso pieno sostegno all’iniziativa: “La presentazione del disciplinare rappresenta una tappa fondamentale per valorizzare una tradizione culinaria profondamente legata all’identità del nostro territorio”.

Un riconoscimento che, secondo le parlamentari, non è solo simbolico, ma ha importanti ricadute economiche: “Riconoscere il valore della Zampina non è solo un atto di tutela, ma un investimento nella qualità, nella filiera corta e nello sviluppo locale. È anche una forma concreta di promozione del Made in Italy agroalimentare”.

Spinelli e Nocco hanno poi rivolto un plauso ai produttori e alle istituzioni locali per l’impegno dimostrato nel portare avanti questo percorso di certificazione, ringraziando il Sindaco di Sammichele di Bari e la Giunta comunale per l’invito.

“Dinanzi a una platea attenta – hanno concluso – abbiamo ribadito quanto sia importante investire in sfide che nascono dal sacrificio di generazioni. Come parlamentari saremo sempre a fianco di chi lavora per esaltare le eccellenze pugliesi”.

