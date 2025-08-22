22 Agosto 2025

Spinazzola, travolge e uccide ciclista: pirata fugge, poi si costituisce

Maria Fiorella 22 Agosto 2025
Tragedia sulle strade del nord Barese. Un uomo di 41 anni, originario del Bangladesh e ospite di un centro di accoglienza di Spinazzola, è morto nella serata di venerdì 21 agosto dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 4.

Il conducente del veicolo, un giovane poco più che ventenne di Spinazzola con precedenti penali, è fuggito subito dopo l’impatto. Alcune ore più tardi, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato ai carabinieri, che avevano già avviato le ricerche.

Secondo la ricostruzione dei militari, coordinati dalla Procura di Trani, l’automobilista dopo l’incidente avrebbe abbandonato la vettura in una contrada di campagna tra Spinazzola e Genzano di Lucania (Potenza). A permettere il rinvenimento del mezzo sono stati gli accertamenti sui sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte. L’auto è stata posta sotto sequestro.

La posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre la comunità locale resta scossa da un episodio che riaccende il tema della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida.

