Spinazzola | Tragico impatto sulla provinciale 3, muore cinquantenne

Impatto mortale a Spinazzola. Un uomo di 50 anni, originario di San Giovanni Rotondo, ha perso la vita scontrandosi con il suo furgone contro un camion che procedeva in senso opposto. Lo schianto è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 3; sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere. Feriti invece il conducente del camion e suo figlio che viaggiava a bordo con lui, trasportato quest’ultimo in ospedale ad Andria. Saranno i carabinieri a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.