3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il Giudice Sportivo, foto: antennasud.com

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Anthony Carrano 3 Settembre 2025
centered image

La Prefettura di Bari ha deciso: i tifosi del Taranto non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Ruvo di Puglia. Il provvedimento riguarda la partita Nuova Spinazzola – SS Taranto , in programma il 4 settembre 2025 al campo comunale “Fausto Coppi” e valida per il campionato regionale di Eccellenza.

Nel comunicato ufficiale si legge:

“divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto”.

Una misura adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo le segnalazioni del Questore di Bari in merito ai rischi connessi alla storica rivalità tra tifoserie baresi e tarantine e alle carenze strutturali dell’impianto che ospiterà l’incontro.

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fasano, cambio di orario per la partita contro l’Afragolese

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Barletta, Certame Atletico: tribuna gremita e spettacolo in pista

3 Settembre 2025 Massimiliano Di Pasquale

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Galatina-Brindisi, niente battaglia legale: il caso Scaringella si chiude qui

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Eccellenza Puglia: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Brindisi, Rachiero: ‘Ritardi in gestioni fondi per Università e Cis’

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Modugno, lo spot per la differenziata è da “libidine”

3 Settembre 2025 Antonio Bucci