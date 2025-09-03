Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

La Prefettura di Bari ha deciso: i tifosi del Taranto non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Ruvo di Puglia. Il provvedimento riguarda la partita Nuova Spinazzola – SS Taranto , in programma il 4 settembre 2025 al campo comunale “Fausto Coppi” e valida per il campionato regionale di Eccellenza.

Nel comunicato ufficiale si legge:

“divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto”.

Una misura adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo le segnalazioni del Questore di Bari in merito ai rischi connessi alla storica rivalità tra tifoserie baresi e tarantine e alle carenze strutturali dell’impianto che ospiterà l’incontro.

