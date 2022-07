Castellaneta e Ginosa (Taranto), Ostuni e Carovigno (Brindisi), Andria e Bisceglie (BAT), Pietramontecorvino e Troia (Foggia): sono questi gli otto comuni pugliesi tra i rurali più virtuosi d’Italia secondo la classifica Spighe Verdi 2022. Il prestigioso riconoscimento è assegnato dalla Fee Italia – Foundation for environmental education – e da Confagricoltura, e in Italia sono 63 città a potersene fregiare.

Spighe Verdi, programma per lo sviluppo rurale sostenibile

Il programma si rivolge ai comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nel rapporto che si crea tra comune, agricoltori e comunità locale sta il successo di Spighe Verdi, un programma flessibile e adattabile per promuovere buone pratiche ambientali in diversi contesti territoriali.

Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Il comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve autocandidarsi seguendo un protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.). La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata da una commissione di valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.

Bisceglie, anche bandiera blu: il commento del sindaco Angarano

“È un onore che Bisceglie primeggi in Italia in temi così importanti che rappresentano anche una preziosa opportunità per promuovere l’immagine della nostra città”

“La conferma di questo autorevole riconoscimento è la dimostrazione del buon operato della nostra Amministrazione nella tutela dell’ambiente, nella promozione di politiche che valorizzino il territorio e prediligano la sostenibilità ambientale”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Precisi obiettivi che ci eravamo posti e stiamo rispettando, con competenza e impegno. Siamo orgogliosi di essere tra le sole 27 Città in Italia a detenere sia la bandiera blu sia la bandiera Spighe Verdi. E siamo tra le sole 7 città in tutta Italia, unico Comune in Puglia, a far parte delle Spighe Verdi 2022 e contemporaneamente a detenere la doppia bandiera Blu, sia per le spiagge sia per il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi. È un onore che la nostra Città primeggi in Italia in temi così importanti che rappresentano anche una preziosa opportunità per promuovere l’immagine di Bisceglie”.

“È il terzo anno consecutivo che ci fregiamo di un valore di eccellenza che fa il pari con la bandiera blu, portando Bisceglie ad assurgere ad un ruolo mai avuto prima, di capofila per le tematiche ambientali, sia inerenti alla costa che alla realtà rurale e all’agricoltura. Siatene orgogliosi, cari biscegliesi. Siamo nella storia”, ha commentato Gianni Naglieri, assessore comunale con deleghe a Igiene e sviluppo urbano sostenibile, ambiente e mobilità sostenibile, marketing territoriale.