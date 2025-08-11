Spiagge vuote? Opposizione all’attacco, FdI: “Nessuna crisi”

Scontro politico sulle vacanze degli italiani tra caro vita e salari

Dibattito acceso in pieno agosto tra Governo e opposizione sullo stato delle vacanze estive degli italiani, tra segnalazioni di “spiagge vuote” e caro vita.

Secondo Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, “quest’anno in tanti rinunciano non per scelta, ma perché non se lo possono permettere”, accusando l’esecutivo di “ignorare la crisi salariale”. Sulla stessa linea Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: “Gli italiani tirano la cinghia, gli utili delle banche crescono e Giorgia Meloni non fa nulla”.

Di segno opposto la posizione di Fratelli d’Italia. Il responsabile del settore turismo, per Gianluca Caramanna “l’Italia è al top nel Mediterraneo per il turismo, altro che crisi”. Il collega Luca De Carlo ha aggiunto: “Le vacanze non sono in crisi, il Pd se ne faccia una ragione”, evidenziando un “boom della montagna”.

Sul fronte economico, Forza Italia rilancia la proposta di riduzione dell’Irpef. Il responsabile economico azzurro propone di abbassare l’aliquota dal 35% al 33% per i redditi fino a 60 mila euro nella prossima manovra, per un costo stimato di 4 miliardi di euro.

