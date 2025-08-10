10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Spiagge semivuote, balneari: “colpa del carovita”

Maria Fiorella 10 Agosto 2025
centered image

Il caldo afoso non basta a riempire gli stabilimenti balneari, che registrano un calo di presenze rispetto allo scorso anno. A scatenare la polemica è il caro prezzi, ma i gestori si difendono: “è l’effetto del carovita”. A fare il punto sulla stagione estiva è Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari.

About Author

Maria Fiorella

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Trani, abbandono rifiuti: occhi elettronici individuano sporcaccioni

10 Agosto 2025 Maria Fiorella

Crisi idrica, Casili (M5S): “Ecco come salvare la Puglia da desertificazione”

10 Agosto 2025 Redazione

Trattato globale anti-plastica, a Ginevra stallo nei negoziati

10 Agosto 2025 Redazione

Balneari, Della Valle: “In Puglia l’80% di spiagge libere. Attaccarci è creare odio sociale”

10 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Il nome di Barletta negli spazi di Times Square a New York

9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”

9 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Brindisi, fumo a bordo di un aereo di linea: atterraggio d’emergenza

10 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Taranto, sindaco sfida Governo su ex Ilva: “Piano chiaro o niente accordo”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo

10 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli