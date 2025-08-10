Spiagge semivuote, balneari: “colpa del carovita”

Il caldo afoso non basta a riempire gli stabilimenti balneari, che registrano un calo di presenze rispetto allo scorso anno. A scatenare la polemica è il caro prezzi, ma i gestori si difendono: “è l’effetto del carovita”. A fare il punto sulla stagione estiva è Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari.
potrebbe interessarti anche
Trani, abbandono rifiuti: occhi elettronici individuano sporcaccioni
Crisi idrica, Casili (M5S): “Ecco come salvare la Puglia da desertificazione”
Trattato globale anti-plastica, a Ginevra stallo nei negoziati
Balneari, Della Valle: “In Puglia l’80% di spiagge libere. Attaccarci è creare odio sociale”
Il nome di Barletta negli spazi di Times Square a New York
Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”