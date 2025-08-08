Spiagge deserte, Gassmann attacca: “Avete esagerato coi prezzi”

Alessandro Gassmann interviene nel dibattito sul caro-spiagge, denunciando l’aumento dei prezzi in molti stabilimenti balneari e il conseguente calo di presenze.

In un post pubblicato su Instagram, l’attore ha rivolto un messaggio diretto ai gestori: “Leggo che la stagione non sta andando bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del Paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”.

Ad accompagnare il testo, una foto emblematica: una spiaggia attrezzata ma deserta, con ombrelloni chiusi e lettini vuoti. Per Gassmann, l’aumento dei costi per ombrelloni e lettini sta allontanando i bagnanti, in un momento in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche.

L’attore, da sempre attento a temi sociali e ambientali, si fa portavoce di un malcontento diffuso, invitando i gestori a riconsiderare le tariffe per rendere le spiagge più accessibili e attrattive.

Il dibattito sul caro-ombrelloni, già acceso negli ultimi mesi, trova così nuova linfa. Resta l’auspicio che si possa trovare un equilibrio tra sostenibilità economica per gli operatori e la possibilità, per un numero sempre maggiore di persone, di godere delle spiagge italiane senza rinunce.

