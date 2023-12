Spezia-Bari, una sfida che manca da sei anni

Il Bari va a La Spezia per una sfida che manca da 6 anni e che varrà molto in chiave prosieguo del campionato. 21 punti per i biancorossi, 13 per i liguri, reduci dalla vittoria sul campo dell’Ascoli che li ha avvicinati alla zona playout. Un inizio disastroso quello della prossima avversaria del Bari, una squadra retrocessa dalla Serie A e indicata come una delle favorite al salto di categoria ma capace di raccogliere solo 10 punti nelle prime 13 giornata sotto la guida di Massimiliano Alvini, sostituito da quel Luca D’Angelo che proprio il Bari aveva individuato come uno dei possibili sostituti di Mignani. L’ex tecnico del Pisa ha fatto un po’ meglio, tre punti in tre gare che non hanno cambiato la situazione in casa dei liguri, che comunque possono contare nelle loro file su giocatori come Reca, che lo scorso anno militava in Serie A, Francesco Pio e Salvatore Esposito, i due fratelli di Sebastiano, ex punta del Bari, Moro, attaccante che con il Frosinone ha conquistato la A, Hristov e Verde. L’ultimo precedente in terra ligure risale al 30 settembre 2017 quando lo Spezia, allora guidato da Fabio Gallo, ebbe la meglio 1-0 sul Bari di Grosso con gol di Lopez. Tanti gli ex della gara, da Marino ad Acampora a Bellomo a Gregorio Morachioli, che a La Spezia ci è nato e cresciuto. Arbitro della gara sarà il signor Prontera che quest’anno ha diretto il Bari nella trasferta vittoriosa di Cremona.

