9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Spettacolo – È nata Penelope, la prima figlia di Alessandra Amoroso

Claudia Turba 9 Settembre 2025
centered image

Alessandra Amoroso è diventata mamma, ad annunciarlo è stata la stessa cantante salentina a mezzo social.

Penny, è venuta alla luce sabato 6 settembre ed è il frutto dell’unione tra  la cantante ed il suo compagno Valerio Pastore, il tecnico del suono a cui la Amoroso è legata dal 2021.

Poco più di un mese fa, era il 7 agosto, Valerio aveva sorpreso tutti con una proposta di matrimonio dietro le quinte dell’ultima tappa del “Fino a qui Summer Tour 2025“, a Lecce, sorprendendo Alessandra.

La proposta di matrimonio era stata solo l’ultimo atto di un’ estate magica per l’energica Alessandra che, nonostante un visibile pancione, non aveva mai smesso di calcare i palchi di tutta Italia e ballare sulle note del successo della hit estiva “Serenata” cantata con Serena Brancale.

Auguri ad Alessandra Amoroso ed al suo compagno Valerio e benvenuta alla piccola Penelope nella “big family”.

About Author

Claudia Turba

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, malore fatale in spiaggia: muore turista piemontese

9 Settembre 2025 Gloria Roselli

Ocse, istruzione: Italia ultima per laureati e stipendi docenti

9 Settembre 2025 Redazione

In Puglia il 10° Raduno Estivo Nazionale della Protezione civile

9 Settembre 2025 Redazione

Infermieristica in crisi, domande dimezzate negli ultimi 15 anni

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

SLA, AISLA: “In Basilicata fondi bloccati e famiglie senza aiuti”

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

Scuola: rientro senza ansia e stress

9 Settembre 2025 Claudia Turba

potrebbe interessarti anche

lizzano mortale

Tragedia a Policoro, operaio muore schiacciato dal trattore

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

Progetto Cosmopolita: Bari e Francavilla contro la violenza di genere

9 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Tra rotatorie e piste ciclabili, a Bari i residenti di Loseto chiedono strade sicure

9 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita

9 Settembre 2025 Laura Milano