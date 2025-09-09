Spettacolo – È nata Penelope, la prima figlia di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è diventata mamma, ad annunciarlo è stata la stessa cantante salentina a mezzo social.

Penny, è venuta alla luce sabato 6 settembre ed è il frutto dell’unione tra la cantante ed il suo compagno Valerio Pastore, il tecnico del suono a cui la Amoroso è legata dal 2021.

Poco più di un mese fa, era il 7 agosto, Valerio aveva sorpreso tutti con una proposta di matrimonio dietro le quinte dell’ultima tappa del “Fino a qui Summer Tour 2025“, a Lecce, sorprendendo Alessandra.

La proposta di matrimonio era stata solo l’ultimo atto di un’ estate magica per l’energica Alessandra che, nonostante un visibile pancione, non aveva mai smesso di calcare i palchi di tutta Italia e ballare sulle note del successo della hit estiva “Serenata” cantata con Serena Brancale.

Auguri ad Alessandra Amoroso ed al suo compagno Valerio e benvenuta alla piccola Penelope nella “big family”.

