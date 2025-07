Spese militari record, Conte: “E non abbiamo fondi per le mammografie”

Il leader del M5S chiude il Forum in Masseria toccando diversi temi: massacro a Gaza, welfare a rischio, fallimentare politica del Governo sui migranti

È stato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a chiudere l’edizione 2025 del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa alla Masseria Li Reni di Manduria. Il suo intervento ha toccato numerosi temi di politica estera e interna, a partire dalla guerra a Gaza, che ha definito “un massacro sotto gli occhi di tutti”.

“È inaccettabile ciò che sta accadendo. Una condotta destinata a rimanere nella storia, con oltre 16.000 bambini uccisi sotto i bombardamenti”, ha detto Conte criticando la posizione del governo italiano: “Non basta invocare il cessate il fuoco, la pace non si impone con la forza”.

Sui temi economici, l’ex presidente del Consiglio ha espresso preoccupazione per l’aumento delle spese militari, stimando un impegno di 445 miliardi di euro: “Aumentare del 5% la spesa militare in dieci anni significa colpire il nostro sistema di welfare. E pensare che in Parlamento non si sono trovate le coperture per le mammografie”.

Sull’Unione Europea, Conte ha parlato della necessità di maggiore incisività, soprattutto in tema di dazi: “Se l’Europa resta timida, sarà sempre in ritardo. Ho un buon rapporto con Donald Trump, ma non ho mai svenduto il mio Paese”, ha precisato.

Non sono mancate critiche all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Il Governo sostiene di aver restituito credibilità all’Italia, ma quando arriveranno nuove tasse vedremo dove sarà finita. A partire dalla gestione dei migranti in Albania: è un progetto che non funziona e rappresenta solo uno spreco di risorse”.

Conte ha infine ribadito il proprio dissenso rispetto alla direzione intrapresa dall’attuale maggioranza: “Una serie di fallimenti che rischiano di ricadere interamente sulle spalle dei cittadini”.

