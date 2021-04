Speranza : “Coprifuoco alle 22.00? Monitoriamo settimana dopo settimana”

“Da domani tante attivita’ riprenderanno e una parte larga del Paese andra’ in zona gialla.

Pero’ vogliamo fare un passo per volta per non tornare indietro: l’orario delle 22 ci consente di ridurre la mobilita’ ed e’ una scelta che il governo ha deciso di fare dentro una cornice di prudenza. Domani facciamo un primo passo e diamo un segnale di ripartenza e poi monitoriamo settimana per settimana”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Domenica in su Rai1. “Se ci saranno le condizioni saro’ il piu’ felice di tutti a fare altri passi avanti, sul coprifuoco e altre misure”, ha aggiunto.