Specialità pasquali: dal pesce al dolce con pochi euro

Di corsa. Il lavoro, gli impegni sociali, le questioni burocratiche, le scadenze, la fila per la spesa e quella per i parcheggi. I regali da fare, i parenti e gli amici da sentire e pranzi e cene da organizzare. Si arriva alle festività pasquali con il fiatone. E dunque la salvezza di molti restano quelle piccole oasi di gastronomia da asporto. Dove vince la tradizione della tavole imbandite di un tempo: il pesce, immancabile, nei giorni che precedono il giorno della Resurrezione, ma anche

antipasti, primi e dolci. A cercar bene, i costi non sono così proibitivi quando la qualità offerta è a chilometro zero. Prodotti nostrani e zero fatica per una spesa che, assicurano i negozianti, non supera le 20 euro a persona

