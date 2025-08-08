8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Speciale Calciomercato: rivedi la puntata dell’8 agosto con Marsili in studio

Alessandro Zanzico 8 Agosto 2025
centered image

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, ufficiale il ritorno di Partipilo: arriva in prestito dal Parma

8 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Foggia e Giugliano pensano ad uno scambio De Lucia – De Paoli

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Rossoblù a Massafra: il Taranto Calcio trova una nuova casa per il prossimo campionato

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Virtus Francavilla, si avvicina il portiere Robert Matei

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto Calcio, parte l’era Ladisa: assegnata ufficialmente la nuova matricola

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Lecce, idea Sottil per rinforzare l’attacco: può arrivare in prestito oneroso

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Speciale Calciomercato: rivedi la puntata dell’8 agosto con Marsili in studio

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Verso il Palio di Oria: l’attesa dei capitani dei quattro Rioni

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Bari, ufficiale il ritorno di Partipilo: arriva in prestito dal Parma

8 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Foggia e Giugliano pensano ad uno scambio De Lucia – De Paoli

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello