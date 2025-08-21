Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto

Da Castrovilli e Antonucci al Bari, all’arrivo di Krstovic a Bergamo. E ancora, Alessio Curcio ad Altamura e e le ultime su Fidelis Andria e Taranto. Tantissime notizie in tempo reale. Ecco la puntata di mercoledì 20 agosto.

