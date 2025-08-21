Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto

Da Castrovilli e Antonucci al Bari, all’arrivo di Krstovic a Bergamo. E ancora, Alessio Curcio ad Altamura e e le ultime su Fidelis Andria e Taranto. Tantissime notizie in tempo reale. Ecco la puntata di mercoledì 20 agosto. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa potrebbe interessarti anche Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa 21 Agosto 2025 Leonardo Custodero Lecce, individuato il nuovo difensore: in arrivo Jamil Siebert dalla Serie B tedesca 21 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia 21 Agosto 2025 Flavio Insalata Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito 21 Agosto 2025 Redazione Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte 21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma 21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
