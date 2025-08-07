Speciale Calciomercato – Puntata del 6 agosto 2025

Tanti ospiti: dal direttore sportivo del Cerignola Elio Di Toro al quello dell’Heraclea Nicola Dionisio. E ancora, il Presidente della Paganese Nicola Cardillo. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Bari, si avvicina Partipilo: la formula che sblocca l’operazioneNext Audace Cerignola, Di Toro: “Tascone? Serve una risposta. Russo potrebber restare, Petermann è lontano” potrebbe interessarti anche Audace Cerignola, Di Toro: “Tascone? Serve una risposta. Russo potrebber restare, Petermann è lontano” 7 Agosto 2025 Giovanni Scialpi Bari, si avvicina Partipilo: la formula che sblocca l’operazione 7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Manifestazioni d’interesse per il nuovo Taranto calcio: i nomi ufficiali 7 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, sfida a due per il nuovo club: in corsa Warren e Ladisa 7 Agosto 2025 Dante Sebastio Eccellenza e Promozione Basilicata 2025/26: ufficializzati i gironi 6 Agosto 2025 Massimo Todaro Il Foggia insiste per La Monica 6 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
potrebbe interessarti anche
Audace Cerignola, Di Toro: “Tascone? Serve una risposta. Russo potrebber restare, Petermann è lontano”
Bari, si avvicina Partipilo: la formula che sblocca l’operazione
Manifestazioni d’interesse per il nuovo Taranto calcio: i nomi ufficiali
Taranto, sfida a due per il nuovo club: in corsa Warren e Ladisa
Eccellenza e Promozione Basilicata 2025/26: ufficializzati i gironi
Il Foggia insiste per La Monica