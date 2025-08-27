28 Agosto 2025

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

Fabrizio Caianiello 27 Agosto 2025
Sono le ore più calde del calciomercato. Ospiti in studio l’allenatore Luigi Panarelli, l’agente FIFA Stefano Vitullo. In collegamento il ds del Brindisi Emanuele Righi.

