Speciale ANCI 2024, Manfredi: ‘Prossimo passo, le riforme’

“Credo che il prossimo passo sia quello delle riforme. I Comuni devono cominciare a proporre in base alle esigenze dei cittadini”. Sono le prime parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, neo eletto presidente dell’Anci (associazione nazionale Comuni italiani) durante l’assemblea annuale in corso di svolgimento a Torino. Nell’intervista di Gianni Sebastio, parole anche per Antonio Decaro, presidente uscente.

