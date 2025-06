A Specchia la Tari si abbassa, mentre aumenta negli altri comuni

A Specchia la TARI, la tassa sui rifiuti, si abbassa del 6-8%. La decisione è stata approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale tenutosi il 27 giugno. Un risultato positivo, che va in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove la maggior parte dei comuni sta invece aumentando le tasse.

Quest’anno, infatti, ogni nucleo familiare dovrà pagare 6€ in più sulla bolletta, indipendentemente dai metri quadri dell’immobile e dal numero delle persone che vi abitano. Un provvedimento introdotto dal Governo per finanziare il “bonus rifiuti”, che verrà erogato con uno sconto del 25% alle famiglie in difficoltà, raccogliendolo direttamente da chi già paga il servizio.

Quanto al borgo salentino, sono stati tre i fattori chiave che hanno consentito di tagliare il traguardo. In primis, gli alti livelli di differenziazione dei rifiuti: Specchia si posiziona tra i primi comuni pugliesi: ben il 79% della spazzatura viene separato e avviato al riciclo o al recupero.

Ad influire sul risultato anche l’azione determinata dell’amministrazione Remigi contro l’evasione fiscale, e l’efficienza dell’Ufficio ragioneria, che ha permesso di ricalcolare correttamente le tariffe degli anni passati, assicurando equità e giustizia fiscale.

