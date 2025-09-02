Specchia, rivelata l’icona restaurata della Madonna del Passo

Un ritrovamento casuale, provvidenziale lo definisce il parroco di Specchia . La più antica immagine conosciuta della Madonna del Passo è tornata al suo splendore originario.

Nelle scorse ore l’opera restaurata è stata rivelata alla comunità nell’omonima cripta: il manufatto di piccole dimensioni, solo 25 x 20 cm, raffigura una Madonna con Bambino benedicente, che nell’iconografia bizantina significa “Colei che indica la Via”.

Secondo le ricostruzioni storiche, nel tardo Cinquecento la tavola era collocata qui, nella nicchia dell’altare maggiore, per poi essere rimossa, sostituita, utilizzata come immagine per la raccolta delle offerte e, infine, accantonata e dimenticata per lungo tempo.

Una testimonianza tangibile di cinque secoli di fede e devozione del popolo specchiese, e al contempo una scoperta che fa riflettere su quanta storia si celi ovunque noi posiamo lo sguardo.

