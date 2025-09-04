Specchia, provoca un incendio: denunciato 68enne

Avrebbe messo fuoco alle sterpaglie per ripulire il terreno, pratica vietata nei mesi estivi, dando origine a un rogo nella periferia di Specchia. Il fatto risale all’ultimo fine settimana: nelle scorse ore gli agenti della polizia locale del borgo hanno individuato e denunciato il responsabile: si tratterebbe di un 68enne italiano ma residente all’estero, in Salento le vacanze estive.

Le fiamme, partite dal terreno agricolo in cui si trovava, si sono propagate velocemente a causa della presenza di vegetazione secca, arrivando a lambire una zona boschiva. Solo l’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia municipale, allertata da un cittadino, e dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.

Una volta terminate le operazioni spegnimento e bonifica è iniziata la fase di ricerca del responsabile, che ora dovrà rispondere del reato di incendio colposo.

Un simile episodio nei giorni precedenti si era verificato anche a Veglie, dove un 60enne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla polizia locale con l’accusa di combustione e gestione illecita di rifiuti. In questo caso, infatti, a bruciare nella stessa campagna del denunciato non erano sterpaglie ma materiale di scarto.

Ad allertare la municipale un residente della zona, allarmato dal rapito propagarsi delle vampe, incontrollate e visibili anche a distanza. All’arrivo, gli agenti si sono ritrovati davanti a un rogo di grandi dimensioni, partito da residui vegetali e rifiuti non pericolosi dati alle fiamme. In attesa dei caschi rossi, giunti dopo pochi minuti, l’area è stata messa in sicurezza per la salvaguardia dei residenti.

