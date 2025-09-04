4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto Francesco Manfuso

Specchia, provoca un incendio: denunciato 68enne

Gloria Roselli 4 Settembre 2025
centered image

Avrebbe messo fuoco alle sterpaglie per ripulire il terreno, pratica vietata nei mesi estivi, dando origine a un rogo nella periferia di Specchia. Il fatto risale all’ultimo fine settimana: nelle scorse ore gli agenti della polizia locale del borgo hanno individuato e denunciato il responsabile: si tratterebbe di un 68enne italiano ma residente all’estero, in Salento le vacanze estive.

Le fiamme, partite dal terreno agricolo in cui si trovava, si sono propagate velocemente a causa della presenza di vegetazione secca, arrivando a lambire una zona boschiva. Solo l’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia municipale, allertata da un cittadino, e dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.

Una volta terminate le operazioni spegnimento e bonifica è iniziata la fase di ricerca del responsabile, che ora dovrà rispondere del reato di incendio colposo.

Un simile episodio nei giorni precedenti si era verificato anche a Veglie, dove un 60enne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla polizia locale con l’accusa di combustione e gestione illecita di rifiuti. In questo caso, infatti, a bruciare nella stessa campagna del denunciato non erano sterpaglie ma materiale di scarto.

Ad allertare la municipale un residente della zona, allarmato dal rapito propagarsi delle vampe, incontrollate e visibili anche a distanza. All’arrivo, gli agenti si sono ritrovati davanti a un rogo di grandi dimensioni, partito da residui vegetali e rifiuti non pericolosi dati alle fiamme. In attesa dei caschi rossi, giunti dopo pochi minuti, l’area è stata messa in sicurezza per la salvaguardia dei residenti.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Andrano, presentato Piano d’azione per energia sostenibile e clima

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Lecce, sequestro di droga nella “167”: blitz della Polizia, un arresto

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Colpi in serie alle gioiellerie: banda in azione tra Leverano e Ostuni

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, sgominato “minimarket” della droga nel centro storico: arrestati madre e figlio

3 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce,Protesta del Gruppo Salento: davanti alla Regione Puglia

3 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

“VendemmiAmo”: all’Einaudi di Manduria, con alunni, genitori e docenti

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Invalido, solo e accampato: «L’inverno, qui la mia fine»

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi

4 Settembre 2025 Michele Iurlaro