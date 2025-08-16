16 Agosto 2025

Specchia, piscina comunale vandalizzata. Remigi: “Gesto vile”

Gloria Roselli 16 Agosto 2025
Atti vandalici, furti e l’annoso problema del trovare un gestore che se ne possa occupare. La piscina comunale di Specchia è uno dei temi al centro dell’attenzione dell’Amministrazione del Comune, soprattutto nelle ultime settimane.

L’opera, la cui realizzazione è durata ben 40 anni, è stata consegnata nelle mani della prima cittadina lo scorso 29 luglio, subito dopo il collaudo finale. Ma sia prima che dopo questo importante giorno, la struttura più volte è stata presa di mira da vandali e ladri.

L’ultimo furto, avvenuto la notte tra l’8 e il 9 agosto ha visto i malviventi entrare dal retro, dopo essere passati per le campagne e aver tagliato la recinzione, costituita da una rete metallica. In pochi minuti i ladri hanno portato via tutti i cavi elettrici esterni.

Grande lo sdegno dell’intera comunità del borgo, che ha in larga parte contribuito a finanziare l’opera, e della sindaca Remigi, la quale è già al lavoro per scongiurare eventuali attacchi futuri.

Attualmente, oltre a quello della sicurezza, si pone anche il problema dell’aggiudicazione, ossia di trovare un gestore che possa metterla sul mercato. Impresa che, secondo la Sindaca, darà filo da torcere.

