Specchia, Notte Bianca 2025: inno alla vita in memoria di Cristiano Placì

Gloria Roselli 13 Agosto 2025
Una calamita che ogni 12 agosto, da ben 19 anni, attrae a sé gente da tutto il Salento. È la Notte Bianca di Specchia, l’evento magico che nelle scorse ore ha trasformato il centro storico del borgo in un palcoscenico a cielo aperto, animato da musica, esposizioni d’arte, spettacoli, danze e artigianato locale.

Un dedalo di esibizioni che si districa tra piazze, vicoli, giardini e spazi urbani proponendo un’offerta culturale vasta, gratuita e adatta a tutte le età.

L’evento, finanziato dal Consiglio regionale della Puglia, continua a funzionare e coinvolgere migliaia di persone anche grazie un’organizzazione capillare.

Quest’anno la serata è stata dedicata a Cristiano Placì, autotrasportatore 49enne di Specchia, colpito lo scorso 8 agosto a Cesena da un ictus che non gli ha lasciato scampo. In questi giorni i suoi organi stanno salvando diverse vite.

