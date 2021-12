SPECCHIA – Il video delle botte durante il pranzo nunziale fece il giro dei social diventato presto virale e finendo sulle pagine delle cronache nazionali. L’episodio del 29 maggio scorso dal centro di Specchia è finito nell’aula del Tribunale di Lecce, al banco degli imputati un ragazzo di 26 anni, testimone dello sposo, accusato di aver molestato la sposa durante il ricevimento. Il processo per violenza sessuale si è concluso con una condanna a un anno e otto mesi per il giovane originario di Tricase. Nel fascicolo d’inchiesta sono finiti anche due filmati utili per ricostruire la vicenda.