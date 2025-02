Specchia, 60 enne minaccia 12enne per uno scherzo: a processo

Un uomo di 60 anni, , impiegato nel Comune di Specchia, è stato accusato di minaccia aggravata dopo aver intimidito un ragazzino di 12 anni. L’episodio è avvenuto la sera del 31 agosto dell’anno scorso, quando il giovane, insieme ad alcuni amici, ha suonato il campanello della sua abitazione per divertirsi.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l’uomo, infastidito dal comportamento dei ragazzi, è sceso in strada e ha raggiunto il gruppo. Durante l’incontro, ha rivolto minacce dirette al 12enne, dicendogli che se il fatto si fosse ripetuto, avrebbe sparato. Per rendere la situazione ancora più inquietante, avrebbe mostrato un oggetto nascosto dietro la schiena, che il ragazzo ha percepito come una pistola.

Il clima di paura generato dall’accaduto ha portato il giovane a vivere un forte stato d’ansia, tanto che quella stessa notte ha avuto bisogno di assistenza medica. Dopo aver raccontato quanto successo alla madre, è stata presentata una denuncia ai carabinieri, dando inizio a un’inchiesta.

Il 60enne, già noto per precedenti episodi simili, è ora sotto processo, con un’udienza fissata per il 10 aprile presso il Tribunale di Lecce. Nonostante le ricerche, l’arma presunta non è stata trovata durante la perquisizione dell’abitazione di Baglivo,

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts