TARANTO – Si torna a sparare a Taranto, precisamente al quartiere Tamburi, in via Galeso, a poca distanza dalla statale 172. Non ci sarebbero stati feriti. L’episodio è accaduto poco prima delle ore 14.00 di martedì 1 febbraio. Un pregiudicato di circa 30 anni è stato fermato e in seguito arrestato in flagranza di reato dalla Polizia. Dalla ricostruzione fatta, sul posto si sono dati appuntamento gli occupanti di tre auto ma l’incontro è subito degenerato in un conflitto a fuoco. Sono stati esplosi una decina di colpi. Quando la Polizia è arrivata sul posto, uno di coloro che aveva sparato era ancora lì ed è stato quindi fermato e successivamente trasferito in Questura. Ritrovata lì anche un’auto, una Smart Forfour. Sull’accaduto indaga Squadra Mobile.