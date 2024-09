Spari in abitazione, 45enne in ospedale: domenica di sangue a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Pranzo della domenica finito nel sangue a Francavilla Fontana dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in un appartamento di Vico Caroli, nel centro abitato. Ferito al basso ventre un uomo di 45 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, polizia locale e carabinieri.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

