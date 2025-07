Spari e coltellate in via Alighieri, s’indaga sulla sanguinosa faida

LATIANO – Sono ancora in gravi condizioni padre e figlio di Latiano coinvolti nella rissa a colpi di fucile e coltello andata in scena lunedì sera nel centro abitato di Latiano. Ultimo atto, questa la tesi investigativa, di una faida tra famiglie rivali

Mentre carabinieri e Procura di Brindisini indagano per ricostruire contesto, dinamica e movente della furiosa rissa a colpi di fucile e coltelli andata in scena a Latiano nella serata di lunedì nella “solita” via Alighieri , i medici di “Perrino” a Brindisi e Santissima Annunziata a Taranto non disperano di salvare la vita a padre e figlio di 53 e 26 anni, i due feriti più gravi dell’ultimo atto della violenta faida tra famiglie che si trascina in quella stradina del centro abitato dallo scorso marzo.

Due risse in tre mesi: che sta succedendo in via Alighieri

Gli inquirenti, infatti, hanno pochi dubbi sul fatto che i violenti episodi, l’accoltellamento di tre mesi fa e la sparatoria con annesse lame di inizio settimana, siano direttamente collegati.

Tra le persone coinvolte nell’ultimo fatto, ci sono anche due fratelli, pure loro feriti, ma non in pericolo di vita. Uno di loro, un 28enne, sarebbe il filo rosso, rosso sangue, che mette in stretta connessione le due folli notti, quando la furia ha fatto nuovamente capolino in via Dante Alighieri. Sui motivi di ieri e di oggi, prima o poi, dovrà essere fatta chiarezza.

