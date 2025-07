Sparatoria Tamburi: domani l’udienza di convalida del fermo di Michele Caforio

Si terrà nella mattinata di domani, 19 luglio, l’udienza di convalida del fermo nei confronti di Michele Caforio, ritenuto il colpevole della sparatoria avvenuta nella serata di mercoledì 16 luglio nel Quartiere Tamburi in cui ha perso la vita il 45enne Carmelo Nigro.

Il 37enne, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto, è indagato per omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di arma da sparo, detenzione e porto illecito di munizionamento ed esplosioni in luogo pubblico. Assistito dagli avvocati Pasquale Blasi e Franz Pesare, Caforio comparirà domani dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari che si esprimerà sulla richiesta di convalida del fermo avanzata nei suoi confronti dal PM Salvatore Colella.

Resta stazionario, intanto, il quadro clinico di Pietro Caforio, fratello dell’indagato e ferito gravemente nel conflitto a fuoco. Il 34enne è ancora ricoverato in rianimazione e versa in gravissime condizioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author