Sparatoria sul litorale di Levante, Cannito: “non è Gomorra”

A Barletta, una lite sul litorale di levante è degenerata in una sparatoria che ha ferito un 30enne alla coscia, ora in ospedale con 30 giorni di prognosi. L’episodio ha scosso la città, spingendo il sindaco Cannito a condannare duramente l’accaduto, ribadendo che simili atti non rappresentano la comunità.

