Sparatoria nella notte a Taranto: ferito un uomo al rione Tamburi

TARANTO – Sparatoria a Taranto, in Via Masaccio al quartiere Tamburi. Esplosi cinque, sei colpi d’arma da fuoco, ferito un uomo che ora si trova ricoverato all’ospedale SS. Annunziata, l’agguato è avvenuto la scorsa notte.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, al momento non ci sono altri particolari.

