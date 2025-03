Sparatoria in Vico Caroli, arrestato il latitante Daniele Di Palmo

Pare che Di Palmo non abbia opposto resistenza alla vista dei militari, che lo hanno sorpreso mentre passeggiava in bicicletta: era irreperibile dallo scorso 29 settembre, giorno della sparatoria in una abitazione di Vico Caroli

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo quasi sei mesi di latitanza, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato Daniele Di Palmo, pregiudicato noto alle forze dell’ordine scomparso dai radar lo scorso 29 settembre, ovvero quando all’interno della sua abitazione in Vico Caroli un 45enne fu ferito all’inguine da un colpo di pistola esploso durante un pranzo domenicale tra amici. L’uomo è stato fermato mentre era in sella alla sua bicicletta sulla costa ionica, a Leporano, in provincia di Taranto. Di Palmo, che quel giorno si trovava nella Città degli Imperiali grazie ad un permesso perché già sottoposto a custodia cautelare presso una comunità di Bari, pur negando gli addebiti aveva deciso di rendersi irreperibile e, quindi, latitante. Almeno fino al pomeriggio di oggi quando il 35enne è stato prima scovato dai militari fuori e quindi condotto nella caserma del quartiere Peschiera, prima del trasferimento in carcere. Pare che Di Palmo, difeso dall’avvocato Daniela D’Amuri, non abbia opposto resistenza alla vista dei militari, che lo hanno sorpreso mentre passeggiava in bicicletta. L’indagato è accusato di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, oltre che di evasione. Escluse, quindi, ipotesi ben più gravi. Come a dire che la stessa accusa, pubblico ministero Raffaele Casto, ritiene l’episodio, pur grave, un banale ma sanguinoso incidente.

